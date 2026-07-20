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Oriente Médio

Hamas anuncia eleição de Khalil al-Hayya como novo líder do movimento palestino

Nascido em 1960, al-Hayya sobreviveu a uma tentativa de assassinato israelense em Doha no ano passado; um de seus filhos morreu no ataque

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Khalil al-Hayya, novo líder do HamasKhalil al-Hayya, novo líder do Hamas - Foto: Emmanuel Dunand / AFP

O movimento islâmico palestino Hamas anunciou, nesta segunda-feira (20), a eleição de Khalil al-Hayya, seu principal negociador nas conversas indiretas de cessar-fogo com Israel, como o novo chefe de seu gabinete político.

"O Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) anuncia a eleição do nosso irmão mujahidin Khalil al-Hayya como chefe do gabinete político do movimento, substituindo o líder mártir Yahya al-Sinwar", declarou o Hamas em comunicado.

Sinwar, acusado por Israel de ser um dos principais arquitetos dos ataques de 7 de outubro de 2023, foi morto pelas forças israelenses em Gaza um ano depois.

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Desde sua morte, o Hamas foi liderado por um conselho chefiado pelo veterano Mohamed Darwish.

Nascido em 1960, al-Hayya sobreviveu a uma tentativa de assassinato israelense em Doha no ano passado; um de seus filhos morreu no ataque.

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