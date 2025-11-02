A- A+

Hamas anuncia que entregará os corpos de três reféns israelenses neste domingo (2)

O braço armado do Hamas anunciou, neste domingo (2), que seus combatentes entregariam os corpos de três reféns israelenses às 18h GMT (15h00 no horário de Brasília), como parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista palestino.

Em seu canal no Telegram, as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam declararam que "os corpos de três soldados israelenses capturados, encontrados [hoje] no trajeto de um dos túneis no sul da Faixa de Gaza", seriam entregues conforme o acordo de troca de "prisioneiros".

O Hamas já devolveu os restos mortais de 17 dos 28 corpos que ainda estavam em Gaza e que deveriam ter sido entregues no início do cessar-fogo. Segundo o grupo, localizar os corpos está se mostrando uma tarefa "complexa e difícil" em um território devastado e reduzido a ruínas.

Os sucessivos atrasos na entrega dos corpos irritaram o governo israelense.

O Fórum das Famílias de Reféns exigiu neste domingo, em comunicado à imprensa, que "o primeiro-ministro aja de forma decisiva e firme para garantir que os compromissos do Hamas no âmbito do acordo sejam cumpridos imediatamente e que todos os reféns falecidos sejam repatriados para Israel".

