Hamas anuncia que responderá na segunda-feira (29) à proposta de trégua de Israel

A- A+

Uma fonte de alto escalão do Hamas disse à AFP neste domingo (28) que o movimento palestino apresentará na segunda-feira (28), no Egito, uma resposta à contraproposta de Israel para alcançar um cessar-fogo em Gaza.

"Uma delegação do Hamas, liderada por Khalil Al Hayya, chegará amanhã ao Egito (...) e apresentará a resposta do movimento" à proposta israelense durante uma reunião com autoridades do serviço de inteligência egípcio, afirmou a fonte, que pediu anonimato.

Veja também

Saúde Sprays nasais provocam dependência? O que fazer para respirar direito nessa época