CONFLITO Hamas confirma a morte de um de seus líderes militares em Gaza Israel anunciou que havia matado Raed Saad, a quem considerava "um dos arquitetos" do ataque de 7 de outubro

O chefe do Hamas em Gaza, Khalil al-Hayya, confirmou neste domingo (14) que o responsável pela produção de armas do grupo foi morto no sábado em um ataque israelense na Faixa de Gaza.

"O povo palestino está passando por momentos difíceis e sofre muito (...) com o martírio de mais de 70.000 pessoas, sendo o mais recente o do comandante mujahidin Raed Saad e seus companheiros", disse Hayya em uma mensagem na Al-Aqsa TV.

Israel anunciou no sábado que havia matado Raed Saad, a quem considerava "um dos arquitetos" do ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.

