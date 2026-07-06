Seg, 06 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda06/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Oriente Médio

Hamas dissolve seu órgão de governo em Gaza

Chefe do comitê de emergência governamental, Mohammed al-Farr, "apresentou oficialmente sua renúncia", disse à AFP Ismail al-Thawabta, chefe do gabinete de imprensa do movimento islâmico palestino

Reportar Erro
Ismail al-Thawabta, chefe do escritório de mídia do governo do Hamas, discursa em uma coletiva de imprensa no Hospital Al-Aqsa em Deir al-Balah, região central da Faixa de Gaza, em 6 de julho de 2026Ismail al-Thawabta, chefe do escritório de mídia do governo do Hamas, discursa em uma coletiva de imprensa no Hospital Al-Aqsa em Deir al-Balah, região central da Faixa de Gaza, em 6 de julho de 2026 - Foto: Eyad Baba / AFP

O movimento islâmico palestino Hamas anunciou, nesta segunda-feira (6), que dissolveu o órgão que governou a Faixa de Gaza durante quase duas décadas, abrindo caminho para que um comitê de tecnocratas administrasse o território.

A representa uma iniciativa de mudança política significativa para o movimento islâmico palestino, que assumiu o poder em 2007 após confrontos com o Fatah, partido do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, sediado em Ramallah, na Cisjordânia ocupada.

Desde que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor em outubro, o movimento islâmico declarou sua disposição de entregar o poder na Faixa de Gaza a outra liderança palestina, mas questões complexas, como seu desarmamento, permanecem sem solução.

O chefe do comitê de emergência governamental, Mohammed al-Farr, “apresentou oficialmente sua renúncia”, disse à AFP Ismail al-Thawabta, chefe do gabinete de imprensa do governo do Hamas.

Ele também “decidiu dissolver o comitê para facilitar a transição administrativa e governamental para o Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG, na sigla em inglês)”, acrescentou.

O NCAG, que atualmente tem sede no Cairo, foi criado pelo Conselho da Paz estabelecido pelo presidente americano, Donald Trump, durante as negociações que resultaram em um cessar-fogo entre o Hamas e Israel em outubro de 2025.

Desde então, diversos cenários foram indicados, mas a situação permanece estagnada. Um dos principais pontos de atrito é o desarmamento do Hamas, que só considera essa possibilidade no âmbito de uma iniciativa política palestina. Israel se opõe.

“O Hamas dá um novo passo ao renunciar à administração da Faixa de Gaza para privar a ocupação de qualquer pretexto para continuar a sua agressão e a sua guerra de extermínio”, declarou à AFP o porta-voz do movimento, Hazem Qassem.

Um funcionário do alto escalonamento do Hamas, que pediu anonimamente, disse à AFP que o movimento informou às outras facções palestinas sobre sua decisão durante uma recente reunião no Cairo e, segundo ele, todas as aprovaram.

Leia também

• Porta-voz russa diz que uniforme militar de Putin sinaliza endurecimento da guerra

• Irã se blinda para a despedida de Ali Khamenei, o líder supremo morto no início da guerra

• Guerra na Ucrânia soma mais de 2 milhões de baixas militares, diz estudo

O NCAG, com base no Cairo há vários meses, “está totalmente preparado para assumir suas responsabilidades nacionais assim que estiverem disponíveis os recursos e capacidades necessárias”, escreveu no X seu presidente, Ali Shaath.

 

O Conselho da Paz reiterou que o princípio fundamental é a "concentração de todas as armas sob controle do NCAG".

- Uma decisão "simbólica" -
O cientista político Mkhaimar Abusada explicou à AFP que se trata, antes de tudo, de uma decisão “simbólica”.

“O problema não é a dissolução do seu comitê governamental, e sim a acessibilidade do seu desarmamento (...) continua sendo o principal ponto de bloqueio”, acrescentou.

A primeira fase do cessar-fogo permitiu a libertação dos últimos reféns israelenses mantidos pelo Hamas na troca de palestinos presos por Israel.

A passagem para a segunda fase, que deveria prever o desarmamento do Hamas e uma retirada progressiva das forças israelenses de Gaza, está há meses estagnada, e Israel reforçou sua presença no território.

Israel descartou o retorno do Hamas ao poder, mas também se opõe, por enquanto, a que a Autoridade Palestina assuma o controle. Hamas e Israel acusam-se mutuamente de violar ou cessar fogo.

Pelo menos 1.072 palestinos morreram na Faixa de Gaza desde a entrada em vigor da trégua, segundo o Ministério da Saúde do território, sob autoridade do Hamas, esses números são considerados confidenciais pela ONU.

O exército israelense registrou seis baixas em Gaza no mesmo período: cinco soldados e um terceirizado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter