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Oriente Médio Hamas dissolve seu órgão de governo em Gaza Chefe do comitê de emergência governamental, Mohammed al-Farr, "apresentou oficialmente sua renúncia", disse à AFP Ismail al-Thawabta, chefe do gabinete de imprensa do movimento islâmico palestino

O movimento islâmico palestino Hamas anunciou, nesta segunda-feira (6), que dissolveu o órgão que governou a Faixa de Gaza durante quase duas décadas, abrindo caminho para que um comitê de tecnocratas administrasse o território.

A representa uma iniciativa de mudança política significativa para o movimento islâmico palestino, que assumiu o poder em 2007 após confrontos com o Fatah, partido do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, sediado em Ramallah, na Cisjordânia ocupada.

Desde que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor em outubro, o movimento islâmico declarou sua disposição de entregar o poder na Faixa de Gaza a outra liderança palestina, mas questões complexas, como seu desarmamento, permanecem sem solução.

O chefe do comitê de emergência governamental, Mohammed al-Farr, “apresentou oficialmente sua renúncia”, disse à AFP Ismail al-Thawabta, chefe do gabinete de imprensa do governo do Hamas.

Ele também “decidiu dissolver o comitê para facilitar a transição administrativa e governamental para o Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG, na sigla em inglês)”, acrescentou.

O NCAG, que atualmente tem sede no Cairo, foi criado pelo Conselho da Paz estabelecido pelo presidente americano, Donald Trump, durante as negociações que resultaram em um cessar-fogo entre o Hamas e Israel em outubro de 2025.

Desde então, diversos cenários foram indicados, mas a situação permanece estagnada. Um dos principais pontos de atrito é o desarmamento do Hamas, que só considera essa possibilidade no âmbito de uma iniciativa política palestina. Israel se opõe.

“O Hamas dá um novo passo ao renunciar à administração da Faixa de Gaza para privar a ocupação de qualquer pretexto para continuar a sua agressão e a sua guerra de extermínio”, declarou à AFP o porta-voz do movimento, Hazem Qassem.

Um funcionário do alto escalonamento do Hamas, que pediu anonimamente, disse à AFP que o movimento informou às outras facções palestinas sobre sua decisão durante uma recente reunião no Cairo e, segundo ele, todas as aprovaram.

O NCAG, com base no Cairo há vários meses, “está totalmente preparado para assumir suas responsabilidades nacionais assim que estiverem disponíveis os recursos e capacidades necessárias”, escreveu no X seu presidente, Ali Shaath.

نؤكد أن اللجنة الوطنية على جاهزية كاملة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، فور توفر الإمكانيات والممكنات اللازمة لعملها. وتتمثل المتطلبات الأساسية لنجاح عمل اللجنة في وجود سلطة واحدة وقانون واحد ذات مرجعية واضحة، وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة — Dr. Ali Shaath (@AliShaathNCAG) July 6, 2026

O Conselho da Paz reiterou que o princípio fundamental é a "concentração de todas as armas sob controle do NCAG".

- Uma decisão "simbólica" -

O cientista político Mkhaimar Abusada explicou à AFP que se trata, antes de tudo, de uma decisão “simbólica”.

“O problema não é a dissolução do seu comitê governamental, e sim a acessibilidade do seu desarmamento (...) continua sendo o principal ponto de bloqueio”, acrescentou.

A primeira fase do cessar-fogo permitiu a libertação dos últimos reféns israelenses mantidos pelo Hamas na troca de palestinos presos por Israel.

A passagem para a segunda fase, que deveria prever o desarmamento do Hamas e uma retirada progressiva das forças israelenses de Gaza, está há meses estagnada, e Israel reforçou sua presença no território.

Israel descartou o retorno do Hamas ao poder, mas também se opõe, por enquanto, a que a Autoridade Palestina assuma o controle. Hamas e Israel acusam-se mutuamente de violar ou cessar fogo.

Pelo menos 1.072 palestinos morreram na Faixa de Gaza desde a entrada em vigor da trégua, segundo o Ministério da Saúde do território, sob autoridade do Hamas, esses números são considerados confidenciais pela ONU.

O exército israelense registrou seis baixas em Gaza no mesmo período: cinco soldados e um terceirizado.

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