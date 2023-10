Hamas divulga imagens aéreas que mostram destruição de prédios em Gaza

A- A+

As Brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas, divulgaram nesta sexta-feira uma série de imagens que mostram a destruição de prédios no distrito de al-Zahra, no sul da Cidade de Gaza. De acordo com o grupo terrorista, "dezenas de edifícios residenciais" foram ao chão após um ataque aéreo israelense.

"Uma vista aérea do bairro de Al-Zahra, no centro de Gaza, após 14 dias de bombardeio israelense ininterrupto, que destruiu dezenas de edifícios residenciais. Como resultado, milhares de residentes civis, a maioria deles crianças e mulheres, foram deslocados", afirma o Hamas.

De acordo com a Al Jazeera, quatro blocos residenciais foram alvejados e destruídos em al-Zahra durante a noite de quinta-feira. E cerca de 25 prédios de apartamentos foram totalmente arrasados no local desde o início da contraofensiva israelense.

Karam Qaoud morava no local com sua família. Ele deu entrevista para a rede de televisão Al Jazeera:

— Às 5h, o exército israelense nos ligou e nos disse para evacuarmos — disse. — Eles não nos disseram quais blocos iriam atingir. Corremos para fora e vimos o míssil atingir a Torre 10, depois a 3, depois a 1 e a 5 — acrescentou.

Mohammed Rushdi Abdellatif, também morador de al-Zahra, relatou a busca por sobreviventes em meio aos destroços, na madrugada.

— As pessoas estavam verificando, no escuro, se estavam faltando familiares — disse ele. — Tínhamos pessoas que foram deslocadas do norte e ficaram conosco, por isso agora somos como sardinhas numa lata.

