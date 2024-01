A- A+

Guerra Hamas divulga novo vídeo que mostra três reféns em Gaza; duas se identificam como militares No vídeo, que dura cinco minutos, Doron Steinbrecher, civil, e as duas soldados, Daniella Gilboa e Karina Ariav, pedem ao governo de Israel que as levem para casa

As Brigadas Ezzedine al-Qassam, braço armado do Hamas, divulgaram nesta sexta-feira um novo vídeo de reféns, no qual aparecem três mulheres israelenses, das quais duas se apresentam como militares. As imagens não dão indícios de onde e quando foram gravadas, embora a edição mostre o número 107 (em referência aos dias do conflito), sugerindo que poderiam ter sido filmadas no domingo. Ao menos 250 pessoas — entre civis e militares — foram levados como reféns durante o ataque, que também deixou 1,2 mil pessoas mortas, segundo as autoridades israelenses.

As três mulheres se identificaram como Doron Steinbrecher, de 30 anos, civil, e as duas militares, Daniela Gilboa, de 19, e Karina Ariev, também de 19, segundo o jornal Times of Israel. No vídeo, que tem legendas em hebraico e árabe e duração de cinco minutos, elas pedem ao governo israelense que as levem de volta para casa. A capa do vídeo mostra uma edição de ampulheta com as imagens das cativas e, na legenda, a frase "Uma mensagem de várias prisioneiras inimigas das Brigadas al-Qassam na Faixa de Gaza".

