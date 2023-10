A- A+

Mia Shem, uma jovem israelense de 21 anos, que diz ter sido sequestrada no último dia 7 de outubro, pelos extremistas do Hamas, aparece no primeiro vídeo de refém divulgado pelo grupo islâmico.

A gravação veio a público nesta terça-feira (16). Nas imagens, ela diz que está sendo bem tratada.

Mia - que afirma ter estado na rave no dia em que o Hamas rompeu a fronteira entre Gaza e Israel, matando dezenas de pessoas que estavam na festa - diz que deseja voltar para Israel o quanto antes.







Na ocasião do início do bombardeio durante a rave, Mia Shem machucou a mão. Ela fugiu para Sderot - cidade que também foi alvo dos ataques do Hamas, e fica bem próxima a Gaza, para onde ela foi levada depois.



A jovem apela, no vídeo, que a levem para casa, para sua família, pais, irmãos, o mais rápido possível.

Mia Shem integra a lista de pelo menos 199 pessoas feitas de reféns pelo Hamas, no ataque a Israel, cujas famílias foram avisadas sobre parentes sequetrados.

