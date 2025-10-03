Sex, 03 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta03/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
palestinos

Hamas diz estar disposto a libertar reféns sob proposta de Trump

O movimento indicou, em comunicado, que está pronto para iniciar negociações "para discutir os detalhes"

Reportar Erro
Um apoiador dos huthis do Iêmen agita bandeiras palestinas durante um comício condenando Israel e em apoio aos palestinosUm apoiador dos huthis do Iêmen agita bandeiras palestinas durante um comício condenando Israel e em apoio aos palestinos - Foto: Mohammed Huwais / AFP

O movimento islamista palestino Hamas afirmou nesta sexta-feira (3) que está disposto a libertar todos os reféns que mantém em Gaza no âmbito da proposta de cessar-fogo do presidente americano Donald Trump.

"O movimento anuncia sua aprovação para a libertação de todos os reféns  -- vivos e restos mortais -- segundo o formato de troca incluído na proposta do presidente Trump", indicou o Hamas em comunicado, e acrescentou que está pronto para iniciar negociações "para discutir os detalhes".

Leia também

• Israel inicia deportações após interceptar último barco da flotilha para Gaza

• Trump dá ao Hamas até 19h00 (BRT) de domingo para aceitar acordo sobre Gaza

• Hamas pede mais tempo para analisar plano de Trump para Gaza

Reportar Erro

Veja também

Newsletter