Qua, 28 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta28/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
diplomacia

Hamas diz estar disposto a transferir o governo de Gaza

Espera-se que o Nacional para a Administração de Gaza entre na Faixa de Gaza uma vez que for reaberta a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito

Reportar Erro
Abrigos improvisados com tendas, abrigando famílias palestinas deslocadas, montados ao longo da costa da Cidade de Gaza Abrigos improvisados com tendas, abrigando famílias palestinas deslocadas, montados ao longo da costa da Cidade de Gaza - Foto: Omar Al-Qattaa / AFP

O movimento islamista palestino Hamas afirmou à AFP, nesta quarta-feira (28), que está preparado para transferir o governo de Gaza para um comitê tecnocrático palestino, mas insiste em que a passagem fronteiriça de Rafah seja reaberta.

O Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG), composto por 15 membros, é uma equipe de tecnocratas palestinos criado como parte de um acordo de cessar-fogo, auspiciado pelos Estados Unidos, que entrou em vigor em 10 de outubro.

É encarregado de gerenciar o governo de Gaza no pós-guerra e vai trabalhar sob a supervisão do "Conselho da Paz", que será chefiado pelo presidente americano, Donald Trump.

"Foram tomadas medidas concretas no terreno", afirmou Hazem Qassem, porta-voz do Hamas na Faixa de Gaza.

Leia também

• Israel enterra o último refém em Gaza

• Israel se concentra no desarmamento do Hamas e na desmilitarização de Gaza, diz premiê

• Hamas afirma que devolução de restos mortais do último refém israelense demonstra seu compromisso

"Podemos falar agora de uma plena disponibilidade de todos os ministérios, organismos e estruturas, inclusive no âmbito da segurança, para entregar todos os expedientes" ao comitê de administração, disse.

"Os protocolos estão preparados, os arquivos estão completos e foram estabelecidos comitês para supervisionar a entrega, assegurando uma transferência completa da governança na Faixa de Gaza em todos os setores ao comitê tecnocrático", acrescentou o porta-voz.

Espera-se que o comitê, chefiado pelo ex-vice-ministro da Autoridade Palestina Ali Shaath, entre na Faixa de Gaza uma vez que for reaberta a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito.

O porta-voz do Hamas avalia que esta passagem "deve ser aberta em ambas as direções, com plena liberdade de saída e entrada na Faixa de Gaza, sem nenhum obstáculo israelense".

A passagem está fechada desde que as forças israelenses assumiram seu controle, em maio de 2024, exceto por uma reabertura limitada no começo de 2025.

"O mais importante é que supervisionemos como este comitê gerencia as saídas e as entradas dos cidadãos com plena liberdade com o acordo, e não segundo as condições israelenses", afirmou o porta-voz do Hamas.

Israel se comprometeu com uma "reabertura limitada", uma vez que tivesse os restos mortais do último refém capturado em 7 de outubro de 2023. O corpo de Ran Gvili foi recuperado na segunda-feira.

O acordo para pôr fim à guerra desatada pelo ataque brutal de combatentes do Hamas em Israel naquela data também prevê o desarmamento do grupo e a retirada israelense de Gaza.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter