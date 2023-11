A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Hamas diz que está atrasando entrega de reféns até que Israel "respeite o acordo" Autoridades israelenses dizem que segundo grupo de reféns ainda não foi entregue à Cruz Vermelha

O braço armado do movimento terrorista Hamas indicou neste sábado (25) que está atrasando a libertação do segundo grupo de reféns até que Israel "respeite o acordo", que entrou em vigor no dia anterior.

As brigadas Ezzedine al Qassam pedem especialmente "a entrada de caminhões de ajuda humanitária no norte da Faixa de Gaza" e o respeito aos "critérios de seleção" para a libertação dos presos palestinos, indicaram em um comunicado.

Autoridades israelenses confirmaram à AFP que os reféns ainda não haviam sido entregues ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

