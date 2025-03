Hamas diz que está disposto a libertar refém vivo e corpos de outros quatro

A- A+

O Hamas anunciou, nesta sexta-feira (14), que está disposto a libertar um refém israelense-americano e a entregar os corpos de outros quatro cativos com dupla nacionalidade como parte de um acordo que permitirá discussões sobre como continuar a trégua com Israel em Gaza.

"Ontem (quinta-feira), a delegação do Hamas recebeu uma proposta dos mediadores para retomar as negociações. De forma responsável, o movimento respondeu positivamente e entregou sua resposta esta manhã, indicando seu acordo com a libertação do soldado israelense Edan Alexander, que possui nacionalidade americana, assim como o retorno dos corpos de outros quatro [reféns] com dupla nacionalidade", disse um comunicado.



Um dirigente do Hamas disse à AFP que os quatro corpos eram de reféns israelenses-americanos.

Um líder do Hamas, Taher al-Nunu, indicou à AFP que "as cinco pessoas que o Hamas concordou em libertar sob a nova proposta dos EUA são ou foram prisioneiros israelenses com nacionalidade americana".

Uma nova rodada de negociações indiretas sobre o frágil cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor em 19 de janeiro, após 15 meses de guerra, começou na terça-feira no Catar, onde Steve Witkoff, o enviado do presidente americano, Donald Trump, para o Oriente Médio, participou dos esforços de mediação.

Assim como as outras libertações de reféns ocorridas desde 19 de janeiro, estas devem ser realizadas em troca da libertação de prisioneiros palestinos mantidos por Israel.

No entanto, "novos critérios foram acordados, incluindo um aumento no número de detidos palestinos a serem libertados em troca", disse uma fonte próxima ao Hamas à AFP, sem fornecer mais detalhes.

Israel ainda não respondeu oficialmente à proposta do Hamas.

