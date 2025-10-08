Mundo
Hamas diz que foi alcançado 'acordo que prevê o fim da guerra em Gaza'
O acordo que prevê o fim da guerra foi definido em negociações realizadas no Egito
O movimento islamista Hamas anunciou, nesta quinta-feira (9, data local), que alcançou um acordo que prevê o fim da guerra em Gaza, nas negociações indiretas com Israel realizadas esta semana no Egito.
O Hamas disse que "alcançou um acordo que prevê o fim da guerra em Gaza, a retirada da ocupação [Israel], a entrada de ajuda humanitária e a troca de prisioneiros".
Também pediu ao presidente americano, Donald Trump, que force Israel a implementar completamente o acordo e "não permita que possa evitar ou procrastinar a implementação do que foi acordado".