Mundo

Hamas diz que foi alcançado 'acordo que prevê o fim da guerra em Gaza'

O acordo que prevê o fim da guerra foi definido em negociações realizadas no Egito

Vista para a Cidade de Gaza, local atingido por ataques de IsraelVista para a Cidade de Gaza, local atingido por ataques de Israel - Foto: Omar Al-Qattaa / AFP

O movimento islamista Hamas anunciou, nesta quinta-feira (9, data local), que alcançou um acordo que prevê o fim da guerra em Gaza, nas negociações indiretas com Israel realizadas esta semana no Egito.

O Hamas disse que "alcançou um acordo que prevê o fim da guerra em Gaza, a retirada da ocupação [Israel], a entrada de ajuda humanitária e a troca de prisioneiros".

Também pediu ao presidente americano, Donald Trump, que force Israel a implementar completamente o acordo e "não permita que possa evitar ou procrastinar a implementação do que foi acordado".

