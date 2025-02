Hamas diz que libertará o dobro de reféns vivos programados para soltura no sábado

A- A+

Leia também

• Israel garante 'esforços' para libertar mais reféns de Gaza esta semana

• Hamas liberará nesta quinta-feira (20) corpos de quatro reféns mortos

• Israel diz que negociações da segunda fase da trégua em Gaza começam esta semana

O grupo terrorista Hamas disse que libertará todos os seis reféns vivos restantes na primeira fase do cessar-fogo neste sábado, publicou o jornal israelense Haaretz nesta terça-feira.



O tratado original previa a soltura de três reféns neste sábado e de outros três na semana seguinte, encerrando a primeira etapa do cessar-fogo em 2 de março. Os corpos de quatro reféns também deverão ser entregues nesta quinta-feira.

Autoridades israelenses têm conduzido negociações indiretas com o Hamas para garantir a liberação dos reféns com o menor número possível de obstáculos, visando impedir que eles sejam usados como moeda de troca pela organização palestina.



O movimento também busca um alinhamento com o apelo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela liberação de “todos os reféns” antecipadamente.

Mais cedo nesta terça-feira, uma fonte israelense afirmou ao Haaretz que o Hamas poderia concordar com a medida, sujeita a entendimentos entre as partes.



Em Israel, acreditava-se que as declarações do premier Benjamin Netanyahu e de alguns de seus ministros — que se opõem à segunda fase do cessar-fogo e incentivam a retomada dos combates em Gaza — poderiam levar o Hamas a interromper a fase atual.

O governo israelense, contudo, teria identificado dois pontos de pressão para incentivar o grupo palestino a aderir ao plano: primeiro, a disposição de Israel de permitir a entrada de maquinário pesado e outras estruturas móveis no enclave — uma medida incluída no acordo, mas ainda não implementada.



Depois, seu compromisso de liberar todos os prisioneiros que foram recapturados após serem libertos no acordo de 2011 para a soltura do soldado israelense Gilad Shalit.

inda nesta terça-feira, um oficial israelense afirmou que Israel está pronto para começar a permitir a entrada de estruturas móveis em Gaza.



De acordo com o tratado original, o Estado judeu deve permitir a entrada de 60 mil estruturas móveis e 200 mil tendas na Faixa de Gaza.



O governo israelense destacou que a decisão está “totalmente coordenada” com os Estados Unidos e sinalizou que o atraso para sua implementação não constitui uma violação do acordo.

Segunda etapa do cessar-fogo

Uma reunião do gabinete de segurança de Israel terminou na noite de segunda-feira sem que fossem tomadas decisões sobre a segunda fase do acordo de cessar-fogo e liberação de reféns.



No mesmo dia, uma delegação israelense voou para Cairo para discutir a continuidade da implementação da primeira etapa do acordo. Não se espera que a delegação discuta a segunda etapa até receber instruções do governo.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, disse nesta terça-feira que o Estado judeu iniciará as negociações sobre a segunda fase do acordo ainda esta semana.



Ele reforçou que as autoridades israelenses exigem a desmilitarização completa do enclave, insistindo que Israel não aceitará nenhum cenário em que grupos mantenham armas na Faixa de Gaza — algo que ele criticou como “um modelo Hezbollah”.

— Tivemos uma reunião do gabinete de segurança ontem à noite. Decidimos abrir negociações sobre a segunda fase. Isso vai acontecer esta semana — disse ele sobre as negociações, que deveriam ter começado em 3 de fevereiro.



— Precisamos de uma desmilitarização total de Gaza e nenhuma presença da Autoridade Palestina.

‘Não vamos sobreviver se nos tornarmos um país autocrático’: Para opositor em Israel, só fim da guerra salvará reféns

Sa’ar acrescentou que Israel estava ciente da articulação da Liga Árabe para o futuro de Gaza, feito para combater a proposta de Trump de reconstruir o enclave com o controle dos Estados Unidos — o que o premier israelense disse ser digno de ser explorado.



Desde que tomou posse, em janeiro, o presidente americano vem apresentando planos para “limpar Gaza” e enviar os moradores para o Egito e a Jordânia.

Ao mesmo tempo, segundo publicado pelo Haaretz, Israel tem trabalhado para estender a primeira fase do cessar-fogo, de modo que o Hamas liberte reféns adicionais que estariam programados para transferência na segunda etapa da trégua.



O recente sucesso de Israel em negociar uma fase excepcional, que levou à libertação de Arbel Yehoud, Agam Berger e Gadi Moses, deu esperança a algumas figuras políticas de que mais reféns possam ser soltos.

Até o momento, espera-se que mais seis reféns vivos sejam liberados na primeira etapa: quatro que foram sequestrados em 7 de outubro de 2023, durante o ataque sem precedentes do Hamas a Israel, e Abera Mengistu e Hisham al-Sayed, que estão sendo mantidos em Gaza há mais de uma década.



Há 59 reféns, 35 dos quais foram confirmados mortos, que não estão programados para liberação na primeira fase do acordo.

Veja também