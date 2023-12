Hamas diz que nenhum refém sairá 'vivo' de Gaza sem 'negociação'

O movimento islamista palestino Hamas advertiu, neste domingo (10), que nenhum dos reféns sequestrados durante o ataque de 7 de outubro em Israel e que permanecem na Faixa de Gaza sairá "vivo" do território sem uma negociação.

"Nem o inimigo fascista e seus dirigentes arrogantes, nem seus partidários, poderão recuperar vivos os seus prisioneiros sem uma troca e uma negociação, e sem cumprir as exigências da resistência", declarou Abu Obeida, porta-voz do braço armado do Hamas, na televisão.