GUERRA

Hamas diz que plano de conquista de Gaza mostra "desprezo" de Israel pelos esforços de mediação

O plano para tomar a Cidade de Gaza envolve a mobilização de 60 mil reservistas

Palestinos caminham por uma estrada de terra em um campo de deslocados improvisado na orla da Cidade de GazaPalestinos caminham por uma estrada de terra em um campo de deslocados improvisado na orla da Cidade de Gaza - Foto: Bashar TALEB / AFP

O plano para tomar a Cidade de Gaza, para o qual o governo israelense anunciou nesta quarta-feira (20) a mobilização de 60 mil reservistas, demonstra o "desprezo flagrante" de Israel pelos esforços de mediação para alcançar um cessar-fogo, afirmou o Hamas.

O anúncio demonstra "um desprezo flagrante pelos esforços realizados pelos mediadores" com vistas a um acordo de cessar-fogo e à libertação dos reféns em Gaza, escreveu o movimento islamista palestino em comunicado.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, "demonstra que é o verdadeiro obstáculo para qualquer acordo, que não se importa com a vida [dos reféns israelenses] e que não tem a intenção séria de recuperá-los", acrescentou.

