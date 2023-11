A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Hamas diz ter lançado 16 foguetes do Líbano para Israel A zona fronteiriça entre o Líbano e Israel é palco de frequentes trocas de disparos entre o Exército israelense e o movimento libanês Hezbollah desde o início da guerra entre Israel e o Hamas

O braço armado do movimento islamita palestino Hamas anunciou, nesta segunda-feira (6), que disparou 16 foguetes do Líbano na direção do norte de Israel, alegando ter como alvo a cidade de Haifa, no sul.

Em um comunicado, as brigadas Ezzedin al-Qassam afirmaram que estes disparos ocorreram "em resposta aos massacres" e "à agressão" contra a Faixa de Gaza, um território palestino governado pelo Hamas.

O Exército de Israel informou que registrou 30 projéteis que foram lançados do Líbano ao norte de Israel.

A zona fronteiriça entre o Líbano e Israel é palco de frequentes trocas de disparos entre o Exército israelense e o movimento libanês Hezbollah desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro.

O conflito começou depois que o Hamas lançou um ataque sangrento em Israel que deixou 1.400 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses.

Depois do ataque, Israel lançou uma ofensiva que deixou 10.022 mortos na Faixa de Gaza, segundo o Hamas.

Desde 7 de outubro, 81 pessoas morreram em território libanês, segundo uma contagem da AFP, entre elas 59 combatentes do Hezbollah, que é aliado do Hamas.

Seis soldados e dois civis morreram no lado israelense, de acordo com as autoridades.

