A- A+

internacional Hamas e Israel terão diálogos no domingo e na segunda sobre reféns e prisioneiros Nos dias 5 e 6 de outubro, os países começam a debater a organização das condições no terreno para a troca de todos os detidos e presos

O movimento islâmico palestino Hamas e Israel terão diálogos indiretos no domingo e na segunda-feira, no Cairo, sobre a libertação dos reféns retidos em Gaza e dos prisioneiros palestinos, informaram, neste sábado (4), veículos de imprensa vinculados ao Estado egípcio.

As duas delegações “começaram a se deslocar para iniciar diálogos no Cairo amanhã e depois de amanhã [domingo e segunda], para debater a organização das condições no terreno para a troca de todos os detidos e presos, de acordo com a proposta de [o presidente americano, Donald] Trump”, relatou o Al-Qahera News, veículo equipado ao serviço de inteligência do Egito.

Veja também