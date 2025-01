Hamas e Jihad Islâmica aprovam acordo de trégua em Gaza, segundo fontes palestinas

O Hamas e a Jihad Islâmica aprovaram um acordo para uma trégua em Gaza e uma troca de reféns e prisioneiros, indicaram fontes palestinas próximas das negociações em Doha nesta quarta-feira (15).

"As facções da resistência chegaram a um acordo entre si e informaram aos mediadores de sua aprovação do acordo de troca e cessar-fogo", declarou à AFP uma fonte sob anonimato. Outra fonte palestina confirmou que as duas organizações aprovaram o acordo proposto.