A- A+

GUERRA Hamas é o único que ainda precisa aceitar o acordo de paz em Gaza, diz Trump O republicano enfatizou que alguns países árabes e muçulmanos foram designados para "lidar com o Hamas"

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o grupo rebelde Hamas é o único que ainda precisa aceitar o acordo que pode colocar fim na guerra em Gaza e que todos os outros envolvidos já apoiaram a proposta. O comentário foi feito durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 29, após reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O republicano enfatizou que alguns países árabes e muçulmanos foram designados para "lidar com o Hamas". Se esses países não conseguirem lidar com o grupo, "Israel terá o total apoio dos EUA para destruí-lo", disse Trump.

Trump explicou que as tropas israelenses serão retiradas em fases e que "é hora de trazer os reféns de volta". "Israel tem sorte de ter Netanyahu. Nenhum presidente dos EUA foi tão amigo do líder de Israel como eu sou", mencionou. "O que o futuro para a Palestina, não sabemos", disse.



Veja também