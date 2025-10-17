Sex, 17 de Outubro

Conflito

Hamas entrega cadáver de refém à Cruz Vermelha

Caixão de um refém morto foi trasladado sob sua custódia e está a caminho de onde estão as tropas do Exército israelense na Faixa de Gaza

Corpo foi entregue à noite pelo grupo islamista palestino Hamas

A Cruz Vermelha recebeu mais um cadáver de refém retido na Faixa de Gaza pelo movimento palestino Hamas, informou o exército israelense em um comunicado emitido na noite desta sexta-feira (17).

"Segundo as informações fornecidas pela Cruz Vermelha, o caixão de um refém morto foi trasladado sob sua custódia e está a caminho de onde estão as tropas do Exército israelense na Faixa de Gaza", acrescentou a nota.

"Israel recebeu, com a intermediação da Cruz Vemelha, o caixão com o corpo de um refém que foi entregue às forças do Exército israelense e do Shin Bet [serviço de segurança interna] na Faixa de Gaza", informa comunicado do gabinete do primeiro-ministro de Israel 

