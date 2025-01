Hamas entrega soldado israelense Agam Berger à Cruz Vermelha

A- A+

O movimento islamista palestino Hamas entregou nesta quinta-feira (30) a soldado israelense Agam Berger à Cruz Vermelha em Jabaliya, norte de Gaza.

Berger, com uniforme militar, foi entregue por combatentes do Hamas aos funcionários do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Ela é a primeira dos três reféns israelenses que devem ser libertados nesta quinta-feira em troca de 110 palestinos detidos por Israel, como parte do acordo de cessar-fogo com o Hamas.

