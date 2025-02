A- A+

O grupo terrorista Hamas entregou, neste sábado, três israelenses à Cruz Vermelha em Gaza, como parte da quinta troca de reféns por prisioneiros palestinos, viabilizada pela trégua com Israel.

Os reféns Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami, capturados durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, foram libertos após serem exibidos em um palco na cidade de Deir al-Balah, no centro do enclave.

Nesta sexta-feira, o Hamas acusou Israel de atrasar a entrada dos caminhões que transportam alimentos e outros suprimentos humanitários, e de reter quase todas as tendas e casas móveis necessárias para fornecer abrigo às pessoas que retornavam para suas casas bombardeadas. Também afirmou que o bloqueio israelense à entrada de máquinas pesadas no enclave para limpar os escombros causados pela guerra estava afetando os esforços para extrair os corpos dos reféns.

"Impedir a entrada de equipamentos pesados e maquinário necessário para remover 55 milhões de toneladas de escombros... Sem dúvida afetará a capacidade da resistência de extrair dos escombros os prisioneiros mortos (reféns)", disse Salama Marouf, porta-voz do escritório de mídia do Hamas em Gaza, aos jornalistas.

Israel nega atrasos na entrada de ajuda humanitária, afirmando que permitiu a passagem de 12.600 caminhões, incluindo mais de 100 mil tendas e abrigos. Segundo o COGAT, agência militar israelense que supervisiona as entregas de ajuda a Gaza, caravanas e tratores também foram liberados.

Até o momento, 16 reféns israelenses retornaram para casa. Em troca, centenas de prisioneiros e detidos palestinos foram libertados. Além disso, cinco reféns tailandeses também foram devolvidos.

