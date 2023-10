Hamas está ''aberto a discussões'' sobre possível trégua com Israel, diz TV

A- A+

O Hamas está aberto a discussões sobre uma possível trégua com Israel, de acordo com um membro do alto escalão do grupo extremista armado. Moussa Abu Marzouk disse em entrevista à rede de televisão Al Jazeera, nesta segunda-feira (9), que o Hamas já considera "algo desse tipo".

Questionado se o grupo extremista está disposto a discutir um possível cessar-fogo, Marzouk respondeu que o Hamas admite "todos os diálogos políticos". Ele acrescentou que o Hamas já "alcançou os seus objetivos" com a ofensiva-relâmpago lançada contra Israel no sábado.

Mais cedo, o Hamas havia ameaçado matar reféns caso o Estado judeu continue com os bombardeiros contra a Faixa de Gaza. E informou que pretende transmitir as execuções.

"Qualquer ataque a civis inocentes sem aviso prévio será enfrentada infelizmente com a execução de um dos reféns sob nossa custódia, e seremos forçados a transmitir esta execução”, disse Abu Obeida, porta-voz do Hamas.

"Lamentamos esta decisão, mas consideramos que o inimigo sionista (Israel) e a sua liderança tem responsabilidade por isto", afirmou Obeida, de acordo com a rede de televisão Al Jazeera.

Conflito armado

Dezenas de pessoas desaparecidas podem ter sido capturadas em Israel por integrantes do Hamas no último fim de semana. Agora, de acordo com a mídia local, as vítimas estão sendo mantidas em diferentes locais da Faixa de Gaza, e o governo israelense tem se mobilizado para estabelecer o número exato de reféns.

Porta-voz internacional do exército, Richard Hecht disse à CNN que “dezenas” de pessoas foram capturadas. Ele ressaltou que a situação era “complexa”, e que “civis, crianças e avós” estavam entre os desaparecidos. Além dos israelenses, porém, pessoas de outras nacionalidades também estão entre os sequestrados.

As Brigadas Al Qassam, a ala armada do Hamas, alertaram que os ataques israelenses na região podem representar uma ameaça para os reféns — e seu porta-voz, Abu Obaida, disse em mensagem de áudio gravada no sábado que eles estavam presentes “em todos os eixos da Faixa de Gaza”.

