Hamas está "pronto" para segunda fase de negociação da trégua em Gaza com Israel, segundo autoridade

O Hamas está "pronto para iniciar as negociações para a segunda fase" do cessar-fogo com Israel na Faixa de Gaza, disseram nesta segunda-feira (3) à AFP dois responsáveis do movimento islamista palestino que falaram sob condição de anonimato.

As discussões serão focadas em "evitar um retorno à guerra, a retirada militar" israelense de Gaza e "os critérios" para as trocas entre os últimos reféns israelenses e os prisioneiros palestinos, precisou um deles.

"Estamos esperando que os mediadores lancem a segunda fase", afirmou o outro.

"Pedimos aos mediadores que garantam que o ocupante israelense adira ao acordo e não o paralise", acrescentaram.

De acordo com os termos do acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel, cuja primeira fase entrou em vigor em 19 de janeiro, as conversações indiretas para definir os detalhes da segunda fase deveriam começar nesta segunda-feira.

A primeira fase, de 42 dias, envolve a libertação de 33 reféns israelenses em troca de cerca de 1.900 prisioneiros, na sua maioria palestinos, mantidos nas prisões israelenses.

A segunda fase deve incluir a libertação dos reféns restantes e incluir conversas sobre um fim permanente da guerra.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que na segunda-feira iniciará as conversações sobre a segunda fase com o enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

Netanyahu está em Washington e planeja se reunir com Trump na terça-feira.

