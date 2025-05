A- A+

negociações Hamas estuda "nova proposta" americana sobre cessar-fogo em Gaza A direção do movimento "recebeu uma nova proposta do enviado especial do presidente americano Donald Trump para o Oriente Médio"

O Hamas anunciou, nesta quinta-feira (29), que está estudando uma nova proposta dos Estados Unidos com a finalidade de um cessar-fogo em Gaza, onde o Exército israelense continua com sua ofensiva com o objetivo de acabar com o movimento islamista palestino e recuperar os reféns que ainda estão lá.

A direção do movimento "recebeu uma nova proposta do enviado especial do presidente americano Donald Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, por parte dos mediadores e está atualmente estudando-a de maneira responsável", destacou o comunicado do Hamas.

O comunicado não fornece nenhum detalhe sobre os termos desta proposta.

O Egito e o Catar desempenham o papel de mediadores com o Hamas com vistas a chegar a um cessar-fogo que leve à liberação dos reféns.

O movimento islamista desencadeou a guerra com seu ataque de 7 de outubro que resultou na morte de 1.218 pessoas e o sequestro de outras 251.

Delas, 57 continuam em Gaza, embora 34 estejam mortas, segundo as autoridades israelenses.

A ofensiva israelense sobre Gaza deixou mais de 54.200 palestinos mortos, segundo dados do Ministério da Saúde, considerados confiáveis pela ONU.

