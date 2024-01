A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Hamas informa 23.708 mortos em Gaza desde o início da guerra com Israel O Hamas também relatou 60.005 feridos

O Ministério da Saúde do Hamas informou nesta sexta-feira (12) que pelo menos 23.708 pessoas morreram na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre o movimento islamista palestino e Israel, em 7 de outubro.

Os falecidos são, em sua maioria, mulheres, adolescentes e crianças, segundo as autoridades do movimento islamista no enclave.

O ministério acrescentou que "muitas pessoas continuam sob os escombros", por causa dos bombardeios israelenses, "e os socorristas não conseguem chegar nelas".



