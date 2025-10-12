Dom, 12 de Outubro

oriente médio

Hamas insiste na libertação de sete líderes palestinos em troca de reféns israelenses

Fonte também afirmou que o movimento islamista Hamas, que governa Gaza

Faixa de GazaFaixa de Gaza - Foto: Eyad Baba / AFP

O Hamas insiste que a lista de prisioneiros que Israel libertará sob o acordo de cessar-fogo de Gaza deve incluir sete líderes palestinos proeminentes exigidos pelo movimento islamista, disseram fontes próximas às negociações à AFP neste domingo (12).

"O Hamas insiste que a lista final inclua sete líderes de alto escalão, incluindo Marwan Barghouti, Ahmad Sa'adat, Ibrahim Hamed e Abbas Al Sayyed", disse uma pessoa próxima às negociações. A informação foi confirmada por uma segunda fonte.

A primeira fonte também afirmou que o movimento islamista Hamas, que governa Gaza, e seus aliados já "concluíram todos os preparativos" para entregar a Israel todos os reféns restantes e alguns dos mortos.

