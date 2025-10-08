Qui, 09 de Outubro

Mundo

Hamas libertará 20 reféns com vida na 1ª fase do acordo de Gaza, segundo fonte palestina

Os reféns devem ser soltos em troca da libertação de 250 palestinos condenados à prisão perpétua e de outros 1.700 detidos por Israel

A troca deve acontecer nas 72 horas seguintes ao início da implementação do acordoA troca deve acontecer nas 72 horas seguintes ao início da implementação do acordo - Foto: MOHAMMED HUWAIS/AFP

A primeira fase do acordo que busca pôr fim à guerra em Gaza prevê a libertação de 20 reféns pelo Hamas de uma só vez, em troca de aproximadamente de 2 mil prisioneiros palestinos, indicou nesta quinta-feira (9, data local) uma fonte do movimento islamista.

A troca deve acontecer nas 72 horas seguintes ao início da implementação do acordo, cuja assinatura é esperada nesta quinta, detalhou à AFP a fonte, que está por dentro das negociações.

Os reféns devem ser soltos em troca da libertação de 250 palestinos condenados à prisão perpétua e de outros 1.700 detidos por Israel desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023, acrescentou a mesma fonte.

