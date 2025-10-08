A- A+

Mundo Hamas libertará 20 reféns com vida na 1ª fase do acordo de Gaza, segundo fonte palestina Os reféns devem ser soltos em troca da libertação de 250 palestinos condenados à prisão perpétua e de outros 1.700 detidos por Israel

A primeira fase do acordo que busca pôr fim à guerra em Gaza prevê a libertação de 20 reféns pelo Hamas de uma só vez, em troca de aproximadamente de 2 mil prisioneiros palestinos, indicou nesta quinta-feira (9, data local) uma fonte do movimento islamista.

A troca deve acontecer nas 72 horas seguintes ao início da implementação do acordo, cuja assinatura é esperada nesta quinta, detalhou à AFP a fonte, que está por dentro das negociações.

Os reféns devem ser soltos em troca da libertação de 250 palestinos condenados à prisão perpétua e de outros 1.700 detidos por Israel desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023, acrescentou a mesma fonte.

Veja também