Faixa de Gaza Hamas mantém exigência de fim permanente da guerra em Gaza em negociações com Israel As posições inflexíveis de Israel e do Hamas levaram à paralisação das negociações

O Hamas mantém as exigências de um fim permanente da guerra em Gaza, disse um alto representante político do grupo militante, mostrando que permanecem grandes lacunas com Israel enquanto os negociadores se preparam para retomar as negociações de trégua.

As posições inflexíveis de Israel e do Hamas levaram à paralisação das negociações. Os negociadores árabes reúnem-se no domingo e planejam pressionar por um cessar-fogo muito mais curto do que o discutido anteriormente - uma pausa de dois dias nos combates no início do mês sagrado islâmico do Ramadã, que deverá começar na segunda ou terça-feira.

O representante do Hamas, Husam Badran, alertou que as turbulências aumentariam na Cisjordânia e em Jerusalém sem um acordo e disse que o seu grupo estava pronto para continuar as negociações.

"Não declaramos que as negociações foram interrompidas. Somos a parte mais interessada em parar esta guerra", disse Badran, membro do gabinete político do Hamas, em entrevista, neste sábado, ao The Wall Street Journal.

Badran, que falava nos escritórios do grupo em Doha, enumerou as condições do Hamas, incluindo um cessar-fogo permanente, permitir que os civis deslocados regressem às suas casas no norte de Gaza, permitir que ajuda suficiente flua através de todas as travessias, um plano para reconstruir Gaza, e uma retirada dos militares israelenses do enclave.

Israel afirmou que a sua prioridade nas negociações é garantir a libertação de dezenas de reféns capturados durante os ataques de 7 de Outubro liderados pelo Hamas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que os negociadores israelenses estão enfrentando uma "parede de exigências ilusórias e irrealistas do Hamas".

