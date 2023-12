A- A+

Conflito Hamas pede que Conselho de Segurança da ONU ponha fim à guerra 'brutal' em Gaza Mais de 17.400 palestinos morreram em dois meses de guerra com Israel

O movimento islamista Hamas, no poder na Faixa de Gaza, pediu, nesta sexta-feira (8), ao Conselho de Segurança da ONU que ponha fim à "guerra brutal" no território, onde mais de 17.400 palestinos morreram em dois meses de guerra com Israel.

"Pedimos ao Conselho de Segurança, à comunidade internacional e a todos os países do mundo que acabem com esta guerra brutal e salvem a Faixa de Gaza antes que seja tarde demais", afirmou a assessoria de imprensa do Hamas em comunicado.

