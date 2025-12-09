A- A+

CESSAR-FOGO Hamas quer mais pressão sobre Israel antes da próxima fase do cessar-fogo A declaração ocorre enquanto Israel afirma estar pronto para iniciar a etapa mais complexa do pacto

Um líder do Hamas ameaçou nesta terça-feira, 9, não avançar para a próxima fase do acordo de cessar-fogo em Gaza até que haja maior pressão sobre Israel para abrir uma passagem crucial, cessar ataques mortais e permitir mais ajuda humanitária.

A declaração ocorre enquanto Israel afirma estar pronto para iniciar a etapa mais complexa do pacto e cobra do grupo a devolução dos restos mortais do último refém israelense mantido em Gaza. Husam Badran, da ala política do Hamas, exige a "plena implementação" da primeira fase, incluindo o fim da demolição de casas palestinas, segundo comunicado enviado pelo grupo via Telegram.

Segundo autoridades de saúde palestinas, as operações israelenses mataram ao menos 376 pessoas desde o início da trégua, em 10 de outubro. O Hamas tem pouca margem nas negociações e pode enfrentar pressão de Catar e Turquia para não travar o frágil acordo.

Israel acusa o Hamas de violações e diz que seus ataques respondem a investidas contra soldados ou à aproximação de civis de áreas controladas, embora vítimas incluam mulheres e crianças e alguns bombardeios tenham ocorrido na "zona segura".

A ONU e organizações humanitárias afirmam que a ajuda que entra em Gaza é insuficiente. Israel informou que começará a permitir o envio de suprimentos por uma passagem na fronteira com a Jordânia.

O plano apoiado pelos EUA para o futuro do território ganhou impulso. Netanyahu disse que a segunda fase do cessar-fogo deve avançar após a devolução dos restos do último refém. Um órgão internacional para administrar Gaza deve ser anunciado até o fim do ano.



