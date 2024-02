Hamas relata 27.238 mortos em Gaza desde o início da guerra com Israel

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou, neste sábado (3), um novo balanço de 27.238 mortos na Faixa de Gaza, em sua maioria mulheres, crianças e adolescentes, desde o início da guerra entre Israel e o movimento islâmico palestino, em 7 de outubro .

O Hamas relatou 107 mortos nas últimas 24 horas, acrescentando que chega a 66.452 o total de feridos desde o início dos combates.