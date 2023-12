A- A+

GUERRA NA PALESTINA Hamas relata 70 mortos em bombardeio israelense contra campo de refugiados em Gaza Bombardeio destruiu várias casas no campo de Al Maghazi, na região central da Faixa de Gaza

As autoridades do Hamas em Gaza informaram que pelo menos 70 pessoas morreram neste domingo (24) em um bombardeio israelense que atingiu um campo de refugiados nesse território palestino.

O bombardeio destruiu várias casas no campo de Al Maghazi, na região central da Faixa de Gaza, de acordo com o ministério da Saúde do movimento islamista, que anteriormente havia relatado 45 mortos e depois 60.

O balanço não pôde ser confirmado até o momento por fontes independentes. O exército israelense, ao ser consultado pela AFP, afirmou estar realizando "verificações" a respeito.



O porta-voz do ministério da Saúde de Gaza, Ashraf al Qudra, declarou que o ataque destruiu "um bloco de residências" e que o "número [de vítimas] pode aumentar", dada a grande quantidade de famílias que moram no local.

O ministério também destacou que 10 membros de uma mesma família morreram em outro bombardeio israelense, no campo de refugiados de Jabalia (norte).

