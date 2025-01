Hamas se prepara para libertar mais três reféns na próxima troca com Israel

A- A+

Três reféns israelenses em Gaza, incluindo o pai das duas últimas crianças cativas, serão libertados no sábado (1º) como parte do acordo de trégua entre o grupo islamista Hamas e Israel, que em troca libertará 90 palestinos.

De acordo com o Fórum das Famílias de Reféns, trata-s de três homens israelenses: Ofer Kalderon, que também tem nacionalidade francesa; Keith Siegel, que também tem nacionalidade americana, e Yarden Bibas, cuja esposa e dois filhos permanecem sequestrados em Gaza.

Nesta quarta troca desde que a trégua entrou em vigor, em 19 de janeiro, Israel libertará 90 prisioneiros palestinos, nove dos quais cumprem penas de prisão perpétua, informou a ONG Clube dos Prisioneiros Palestinos.

A guerra começou com um ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que resultou na morte de 1.210 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem baseada em dados oficiais israelenses.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva em Gaza, que deixou pelo menos 47.460 mortos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

Desde que a trégua entrou em vigor, o Hamas, que governa a Faixa de Gaza, libertou 15 reféns.

Incerteza

Ofer Kalderon foi sequestrado no kibutz de Nir Oz junto com seus filhos Erez e Sahar, que eram menores de idade. Os dois adolescentes foram libertados durante a primeira trégua, em novembro de 2023.

Keith Siegel foi sequestrado em sua casa no kibutz Kfar Aza, junto com sua esposa Aviva, que foi libertada em novembro de 2023.

Yarden Bibas foi tomado como refém no kibutz Nir Oz junto com sua esposa Shiri e seus dois filhos, Ariel, de quatro anos, e Kfir, então um bebê com menos de um ano.

O destino de sua esposa, de origem argentina, e de seus filhos é incerto, já que o Hamas afirmou em novembro de 2023 que eles morreram em um bombardeio israelense, mas o Exército israelense não confirmou a informação e muitos se agarram à esperança de que eles estejam vivos.

No dia do ataque em território israelense, comandos do Hamas sequestraram 251 pessoas. Do total de reféns, 79 permanecem detidos em Gaza, incluindo 34 pessoas que o Exército israelense acredita estarem mortas.

Passagem de Rafah abrirá no sábado

Como parte de um acordo de cessar-fogo, a passagem de fronteira entre Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e o Egito será aberta no sábado após uma troca de prisioneiros por reféns.

"Os mediadores informaram o Hamas sobre a decisão de Israel de abrir o ponto de passagem de Rafah", disse um alto funcionário do Hamas.

Outra fonte próxima às negociações afirmou que a iniciativa permitiria a retirada de feridos como parte do acordo de cessar-fogo.

Sete pessoas mantidas em cativeiro em Gaza foram libertadas na quinta-feira — três israelenses e cinco tailandeses — em troca da libertação de 110 palestinos presos em Israel.

Nos dias 19 e 25 de janeiro, sete israelenses foram trocados por 290 palestinos em dois lotes.

Espera-se que a primeira fase do acordo de trégua, de seis semanas, leve ao retorno de 33 reféns, oito dos quais morreram, e à libertação de cerca de 1.900 palestinos.

