Hamás, sobre trégua: "Bola está com Israel"

O movimento islamita palestino Hamas informou nesta sexta-feira (10) que sua delegação havia deixado o Egito, após participar de negociações sobre uma trégua na Faixa de Gaza, e ressaltou que "a bola está com Israel".

"A delegação negociadora deixou o Cairo rumo a Doha. A ocupação negou a proposta apresentada pelos mediadores, que havíamos aceitado. Consequentemente, a bola está agora totalmente com a ocupação", diz o Hamas em carta enviada a outras facções palestinas.

