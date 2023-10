A- A+

guerra no oriente médio Hamas usou armas fabricadas na Coreia do Norte em ataque a Israel, apontam especialistas Modelo que permite rápido recarregamento também foi usado na Síria, no Iraque e no Líbano

O grupo terrorista Hamas possivelmente usou armas fabricadas pela Coreia do Norte nos ataques de 7 de outubro, que deram início à guerra contra Israel e mataram mais de 1,4 mil israelenses. É o que mostra vídeo divulgado pelo grupo e armas apreendidas por Israel, apesar de Pyongyang negar ter vendido as armas.

O conteúdo, analisado por dois especialistas em armas da Coreia do Norte e capturado pela inteligência militar da Coreia do Sul, mostra que o Hamas no ataque uma granada propelida do modelo F-7, disparadas do ombro por combatentes. Essas provas, porém, lançam luz sobre o mundo obscuro dos carregamentos ilícitos de armas que a Coreia do Norte, afetada por sanções, utiliza como forma de financiar os seus programas de armas.

Os lançadores de granadas propelidos por foguete disparam um único projétil e podem ser rapidamente recarregados, o que as tornam armas valiosas para as forças de guerrilha. O F-7 já foi usado na Síria, no Iraque, no Líbano e na Faixa de Gaza, segundo o especialista em armas N.R. Jenzen-Jones, hoje diretor da consultoria Armament Research Services. O modelo é similar ao RPG-7, ostensivamente fornecido pela União Soviética no século passado.

"A Coreia do Norte apoia grupos palestinos há muito tempo, e já foi observado antes que contribuíam com suprimentos interditados" explica.

A possível origem das armas pode ser rastreada a partir de vídeo do Hamas mostrando imagens do treinamento em que mostra os combatentes com lançadores de granadas propelidos por foguetes. O pesquisador da Small Arms Survey Matt Schhroeder explica que é possível identificar o modelo F-7 por uma faixa vermelha atravessando o projétil, além de outros elementos presentes.

Nesta terça-feira (17), o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul identificou especificamente o F-7 como uma das armas norte-coreanas que acredita que o Hamas utilizou no ataque de 7 de outubro. Procurados pela AP, as Forças Armadas israelenses não quiseram responder aos questionamentos, alegando que a guerra em curso com o Hamas os impedia de responder. A missão da Coreia do Norte nas Nações Unidas não retornou ao contato da AP.

No entanto, na semana passada, Pyongyang, através da sua agência de notícias estatal KCNA, rejeitou as alegações de que o Hamas usou as suas armas como “um boato infundado e falso” orquestrado pelos Estados Unidos.

Veja também

traição Primeira-ministra da Itália, anuncia separação após vazarem áudios do marido convidando mulher