Hamburgada do Bem mobiliza Colégio Saber Viver em ação solidária no Recife
Parceria reforça participação de estudantes e famílias em atividade voltada a crianças em vulnerabilidade
O Colégio Saber Viver confirmou participação em mais uma edição da Hamburgada do Bem no Recife, ação que reúne voluntários para oferecer alimentação e atividades a crianças em situação de vulnerabilidade. O encontro deste ano será realizado em 6 de dezembro de 2025, no Compaz Ariano Suassuna, das 8h às 15h.
A Hamburgada do Bem atua há 10 anos e já alcançou mais de 300 mil crianças, com apoio de 150 mil voluntários em mais de 40 cidades brasileiras e em outros três países. As ações incluem distribuição de hambúrgueres, brincadeiras, oficinas e jogos.
A edição de 2025 contará com a participação de estudantes, famílias e colaboradores do Saber Viver. Para menores de 15 anos, é necessária a presença de um responsável. Maiores podem atuar de forma independente.
Inscrições e participação
O colégio disponibilizou 100 vagas para sua comunidade, com inscrições até 3 de dezembro. O valor de R$80 inclui camisa oficial e combo de lanche para o voluntário e para a criança atendida. As camisas serão entregues em 5 de dezembro, das 7h às 12h, na Unidade 3. Todos os inscritos receberão certificado por e-mail.
O público externo também pode participar pela plataforma Sympla, com taxa de R$55, sem camisa do evento.
Segundo a pedagoga e gerente de relacionamento Luciana Lima, a parceria reforça a proposta de educação voltada para a convivência social e o cuidado com o outro. O colégio participa da ação há três anos.
SERVIÇO
Hamburgada do Bem Recife 2025
Data: 6 de dezembro de 2025 (sábado)
Horário: 8h às 15h
Local: Compaz Ariano Suassuna - Cordeiro, Recife
Inscrições comunidade Saber Viver: até 3/12
Entrega de camisas: 5/12, das 7h às 12h, Unidade 3
Taxas:
R$80 (inclui camisa e combo de lanche)
Público externo: R$55 (sem camisa)
