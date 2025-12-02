A- A+

Solidariedade Hamburgada do Bem mobiliza Colégio Saber Viver em ação solidária no Recife Parceria reforça participação de estudantes e famílias em atividade voltada a crianças em vulnerabilidade

O Colégio Saber Viver confirmou participação em mais uma edição da Hamburgada do Bem no Recife, ação que reúne voluntários para oferecer alimentação e atividades a crianças em situação de vulnerabilidade. O encontro deste ano será realizado em 6 de dezembro de 2025, no Compaz Ariano Suassuna, das 8h às 15h.

A Hamburgada do Bem atua há 10 anos e já alcançou mais de 300 mil crianças, com apoio de 150 mil voluntários em mais de 40 cidades brasileiras e em outros três países. As ações incluem distribuição de hambúrgueres, brincadeiras, oficinas e jogos.

A edição de 2025 contará com a participação de estudantes, famílias e colaboradores do Saber Viver. Para menores de 15 anos, é necessária a presença de um responsável. Maiores podem atuar de forma independente.

Inscrições e participação

O colégio disponibilizou 100 vagas para sua comunidade, com inscrições até 3 de dezembro. O valor de R$80 inclui camisa oficial e combo de lanche para o voluntário e para a criança atendida. As camisas serão entregues em 5 de dezembro, das 7h às 12h, na Unidade 3. Todos os inscritos receberão certificado por e-mail.

O público externo também pode participar pela plataforma Sympla, com taxa de R$55, sem camisa do evento.

Segundo a pedagoga e gerente de relacionamento Luciana Lima, a parceria reforça a proposta de educação voltada para a convivência social e o cuidado com o outro. O colégio participa da ação há três anos.

SERVIÇO

Hamburgada do Bem Recife 2025

Data: 6 de dezembro de 2025 (sábado)

Horário: 8h às 15h

Local: Compaz Ariano Suassuna - Cordeiro, Recife

Inscrições comunidade Saber Viver: até 3/12

Entrega de camisas: 5/12, das 7h às 12h, Unidade 3

Taxas:

R$80 (inclui camisa e combo de lanche)

Público externo: R$55 (sem camisa)

Com informações da assessoria

