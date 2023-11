A- A+

EUA Hangar da Segunda Guerra famoso por filmes de Hollywood é destruído em incêndio na Califórnia Espaço foi usado para abrigar dirigíveis na guerra e foi cenário de grandes produções do cinema como "Pearl Harbor" e "Star Trek"

Um incêndio de grandes proporções destruiu, nesta quarta-feira (08), um hangar de madeira construído durante a Segunda Guerra Mundial em Tustin, na Califórnia. O local histórico também ficou famoso por fazer parte do cenário de grandes produções cinematográficas, como “JAG”, “The X Files”, “Austin Powers”, “Pearl Harbor” e “Star Trek”.

O hangar abrigava dirigíveis usados na guerra, e foi construído em 1942 em um local a pouco mais de 50 quilômetros de Los Angeles. Segundo o Departamento de Bombeiros do Condado de Orange, a melhor forma para extinguir o incêndio foi deixar a estrutura colapsar.

"Devido à natureza dinâmica do incêndio e ao perigo iminente de colapso, determinamos que o método mais eficiente é permitir o colapso da estrutura, para que as equipes terrestres possam se aproximar e trabalhar para extinguir o incêndio" disse o órgão à agência Associated Press.

A causa do incêndio, que permanecia ativo desde terça-feira (7), continua sob investigação. Nas imagens divulgadas pelos bombeiros, é possível ver uma parte do telhado desabar, assim como uma enorme quantidade de fumaça se espalhando pelo local.

O hangar de madeira tem uma altura equivalente a um prédio de 17 andares, com mais de 300 metros de comprimento por 90 de largura. A construção foi feita para atender a demanda da marinha americana por um espaço para guardar dirigíveis que seriam usados na patrulha da costa oeste da Califórnia, em busca de submarinos inimigos.

Veja também

VIRAL "Entendesse?": conheça o japonês que viralizou por falar português com sotaque pernambucano