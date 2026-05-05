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ESTADOS UNIDOS Hantavírus: Como conhecimento indígena ajudou a desvendar surto mortal de infecção na década de 90 Epidemia na região dos 'Quatro Cantos' intrigou autoridades de saúde americanas em 1993; pistas dadas por anciãos Diné foram decisivas para identificar vírus até então desconhecido em humanos na América do Norte

O hantavírus, detecado neste domingo em um navio de cruzeiro holandês, causador de uma doença misteriosa e letal começou a atingir integrantes da comunidade Navajo na região de Four Corners, no sudoeste dos Estados Unidos, em 1993, investigadores dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) ficaram sem respostas. Para anciãos Navajo, no entanto, a origem do problema parecia menos obscura. Ao ouvir conhecimentos tradicionais acumulados por séculos, autoridades de saúde conseguiram chegar à causa do surto: um vírus até então desconhecido como causador de infecção em humanos na América do Norte.

A região de Four Corners, ou 'quatro cantos', em português, recebe este nome por marcar o ponto de encontro de quatro estados americanos: Colorado, Novo México, Utah e Arizona. Localizada no Platô do Colorado, a área é conhecida por paisagens naturais como o Grand Canyon, o Painted Desert e o Zion National Park. Grande parte desse território fica dentro dos cerca de 70 mil quilômetros quadrados que compõem a Nação Navajo.

Em maio de 1993, a região passou a atrair a atenção nacional após a morte de um jovem Navajo. Corredor de maratona e até então saudável, ele viajava com a família na manhã de 14 de maio quando, de forma repentina, começou a sentir extrema falta de ar. A família acionou socorro em um posto de gasolina à beira da estrada. Quando a equipe de emergência chegou, ele já estava em insuficiência respiratória grave. Morreu pouco depois, em um pronto-socorro, vítima de edema pulmonar severo.

A investigação revelou um dado ainda mais alarmante: o jovem viajava para o funeral da noiva, que também havia morrido após um quadro súbito de edema respiratório. Em seguida, autoridades identificaram outras mortes com sintomas semelhantes: febre e dores musculares, seguidas por uma piora rápida e morte em poucos dias. Em um intervalo de oito semanas, dez pessoas morreram. Um surto já estava em curso.

Em 28 de maio, autoridades de saúde do Novo México pediram ajuda ao CDC. A equipe de epidemiologia reduziu as hipóteses iniciais a três possibilidades: um novo vírus agressivo da gripe, uma toxina ambiental ou um patógeno ainda não reconhecido.

A resposta começou a ganhar forma quando investigadores se reuniram com anciãos e curandeiros Diné, como os Navajo chamam a si mesmos. Eles reconheceram um padrão recorrente ligado ao surto respiratório. Epidemias semelhantes haviam ocorrido em 1918 e 1933, além de registros ainda mais antigos, anteriores à peste bubônica na Europa. Em comum, esses surtos surgiam após anos de chuvas acima do normal.

O aumento das precipitações provocado pelo fenômeno El Niño de 1992-1993 favoreceu uma grande produção de pinhões, alimento importante para roedores locais. Com comida em abundância, a população de roedores cresceu rapidamente. Na tradição Navajo, humanos e camundongos vêm de mundos diferentes e devem ser mantidos separados. O desequilíbrio causado pelo contato excessivo entre espécies poderia provocar doenças como a que atingia Four Corners.

Anciãos alertavam para o perigo de camundongos-veadeiros e cães-da-pradaria, especialmente pelo contato com seus dejetos. Recomendavam que roupas contaminadas fossem queimadas e que alimentos fossem vedados para evitar acesso e contaminação por roedores. Essas informações deram aos investigadores uma das primeiras pistas importantes sobre a identidade do agente infeccioso.

A relação entre o crescimento da população de roedores e o momento do surto foi um avanço crucial. Integrantes da equipe do CDC que tinham experiência internacional em casos semelhantes na Europa e na Ásia observaram semelhanças patológicas entre os pacientes da região de Four Corners e infectados no Hemisfério Oriental. Em ambos os casos, havia perda intensa de fluidos intravasculares, com hemoconcentração — aumento da concentração de células sanguíneas — e elevação de hemoglobina e hematócrito.

Combinadas ao conhecimento transmitido pelos Diné, essas observações levaram os cientistas a considerar a hipótese de um hantavírus até então desconhecido. Até aquele momento, surtos de hantavírus no Hemisfério Ocidental haviam sido observados apenas em roedores. Ainda assim, a equipe iniciou um amplo programa de captura e análise desses animais.

Testes genéticos e de anticorpos, somados a exames clínicos e patológicos detalhados de mais de 1.700 camundongos, confirmaram a suspeita: a doença misteriosa era causada por um hantavírus previamente desconhecido.

Após identificar o patógeno, cientistas precisavam nomeá-lo. Na época, era comum batizar novas doenças ou agentes infecciosos com referência ao local de descoberta ou a vítimas conhecidas. Hoje, diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) desencorajam essa prática, por causa dos impactos sociais, psicológicos e econômicos que nomes associados a lugares ou populações podem provocar.

Os Navajo sentiram esse efeito durante o surto de 1993, quando a imprensa passou a chamar a doença de “doença Navajo”. Reservas turísticas foram canceladas, grandes eventos foram transferidos para outras regiões e a economia tribal, já fragilizada, foi duramente afetada. Estereótipos raciais levaram Navajos a serem recusados em estabelecimentos comerciais, e estudantes Navajo tiveram que passar por exames médicos para visitar campi universitários.

Inicialmente, os cientistas quiseram chamar o novo patógeno de “hantavírus de Muerto Canyon”, em referência ao local da descoberta. A tribo Navajo se opôs ao uso do nome de um lugar sagrado. O vírus então passou a ser chamado de “vírus de Four Corners”, mas moradores também rejeitaram o nome por temerem a continuidade do estigma. Por fim, o agente causador do surto de 1993 ficou conhecido como “Vírus Sin Nombre”, ou “vírus sem nome”, em espanhol.

Para os Diné, é tabu dizer o nome de uma pessoa querida por quatro dias após sua morte ou falar algo negativo sobre ela; o silêncio é considerado a forma mais respeitosa de luto. Nesse sentido, “Sin Nombre” ganhou também um significado poético: se dar nome a algo pode conferir poder para ferir, negar esse nome seria uma forma de retirar esse poder.

O surto de Four Corners se tornou um exemplo do valor do conhecimento indígena para a ciência. Quando vidas estão em risco, investigadores precisam recorrer a todos os recursos disponíveis. Povos que vivem há gerações em relação direta com o território podem guardar pistas decisivas sobre a próxima doença infecciosa emergente — ou sobre a próxima descoberta médica. Mas isso só acontece quando a ciência está disposta a ouvir.

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