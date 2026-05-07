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SAÚDE Hantavírus em cruzeiro: conheça a variante dos "Andes", única cepa transmissível entre humanos Variante capaz de transmissão entre humanos foi identificada em pacientes; OMS mantém avaliação de baixo risco global enquanto navio segue para as Ilhas Canárias

A confirmação da presença da cepa dos Andes elevou o nível de atenção das autoridades sanitárias no surto identificado a bordo do cruzeiro MV Hondius, atualmente ancorado em Cabo Verde.

Encontrada principalmente na Argentina, país de onde partiu o navio, e no Chile, a cepa "Andes" é a caracterizada pelo fato de ser a única variante conhecida de hantavírus capaz de ser transmitida entre humanos.

Apesar da descoberta, a Organização Mundial da Saúde (OMS) descarta, por ora, um cenário semelhante ao da pandemia de covid-19.

— O risco para o resto do mundo é baixo — afirmou à AFP o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ao reforçar que a situação está sob monitoramento internacionaal.

O ministro da Saúde da África do Sul, Aaron Motsoaledi, confirmou que exames laboratoriais detectaram a cepa dos Andes em um dos pacientes ligados ao cruzeiro. A Suíça também informou que o passageiro internado em Zurique testou positivo para a mesma variante.

— Este tipo de transmissão é muito pouco frequente e só ocorre devido a um contato muito próximo entre as pessoas — declarou Motsoaledi a uma comissão parlamentar.

O paciente suíço elevou para três o número de casos confirmados de hantavírus ligados ao navio — além dele, um dos mortos e um britânico internado em estado grave em uma unidade de terapia intensiva em Joanesburgo também testaram positivo.





Há ainda outros cinco casos suspeitos, incluindo duas das três mortes registradas até agora, segundo a OMS.

Evacuação e destino nas Canárias

Dois tripulantes doentes e outra pessoa que teve contato com um dos casos confirmados foram retirados do MV Hondius nesta quarta-feira (6), em operação realizada diante da costa de Cabo Verde.

Imagens da AFP mostraram uma pequena lancha ambulância vermelha, tripulada por profissionais usando trajes de proteção e máscaras. Em seguida, dois voos decolaram do aeroporto de Praia — pelo menos um deles com destino a Amsterdã, nos Países Baixos.

Segundo Ann Lindstrand, representante da OMS em Cabo Verde, os três pacientes evacuados estão em condição estável.

"Uma das três está assintomática", acrescentou.

A ministra da Saúde da Espanha, Mónica García, informou que o MV Hondius deve atracar "no prazo de três dias" no porto de Granadilla, em Tenerife, nas Ilhas Canárias, apesar da oposição do governo regional.

Todos os estrangeiros a bordo, exceto os gravemente doentes, serão transportados de avião dali para seus países de origem. Os 14 espanhóis no navio — 13 turistas e um membro da tripulação — serão levados a Madri, onde "permanecerão em quarentena pelo tempo que for necessário", segundo a ministra.

Casos começaram há um mês

Transmitido por roedores infectados, geralmente por meio da urina, dos excrementos e da saliva, o hantavírus começou a preocupar autoridades após passageiros adoecerem há cerca de um mês.

Uma mulher holandesa morreu na África do Sul em 26 de abril, depois de deixar o navio devido à morte de seu marido a bordo. Outras duas pessoas seguem em tratamento: uma em Joanesburgo e outra em Zurique.

O alerta sanitário aumentou após a revelação de que a mulher holandesa viajou com sintomas em um voo comercial da ilha de Santa Helena para Joanesburgo. Agora, autoridades tentam localizar os ocupantes da aeronave, que levava 82 passageiros e seis tripulantes, segundo a companhia Airlink.

O MV Hondius zarpou de Ushuaia, na Argentina, em 1º de abril e está fundeado diante da costa de Cabo Verde desde domingo. Ao todo, levava 88 passageiros e 59 tripulantes de 23 nacionalidades quando o surto começou a ser identificado.

Os hantavírus circulam entre roedores e podem ser fatais quando transmitidos a humanos. A transmissão limitada de pessoa para pessoa foi documentada apenas entre contatos próximos para uma única espécie: o vírus dos Andes, que circula na América do Sul. A hipótese da OMS, enquanto aguarda os resultados dos testes laboratoriais, é que se trate dessa cepa.

O período de incubação típico do vírus varia de uma a seis semanas, explicou a chefe de prevenção de epidemias da OMS, Maria Van Kerkhove, nesta terça-feira, sugerindo que o casal holandês contraiu o vírus antes do embarque. Não existem vacinas ou tratamentos específicos para o hantavírus.

No ano passado, a mulher do ator vencedor do Oscar, Gene Hackman, morreu de hantavírus. Hackman, de 95 anos, que sofria de Alzheimer, morreu aproximadamente uma semana depois, de causas naturais.

Quais são os sintomas causados pelo hantavírus?

Os sintomas iniciais muitas vezes se parecem com os da gripe, incluindo febre, fadiga, dores musculares e dor de cabeça. Pacientes também podem apresentar náusea, vômito e dor abdominal.

Em casos graves, os sintomas podem evoluir rapidamente para insuficiência respiratória, com acúmulo de líquido nos pulmões, característica da síndrome pulmonar por hantavírus.

Os pacientes podem precisar de cuidados intensivos, incluindo suporte de oxigênio ou ventilação mecânica. O período de incubação, tempo entre a infecção e o surgimento dos sintomas, pode variar de cerca de uma a oito semanas após a exposição.

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