Hantavírus em cruzeiro: trinta passageiros deixaram o navio em abril, antes de alerta sanitário
MV Hondius segue para as Ilhas Canárias com 146 pessoas a bordo, e autoridades ampliam rastreamento de possíveis exposições ao vírus
Trinta passageiros desembarcaram do cruzeiro MV Hondius em 24 de abril, na ilha de Santa Helena, antes de o surto de hantavírus associado à embarcação ganhar dimensão internacional. A informação, divulgada pela operadora Oceanwide Expeditions, acrescenta um novo elemento a ser observado pelas autoridades de saúde, que já monitoram uma cadeia de possíveis exposições.
O MV Hondius segue agora rumo às Ilhas Canárias com 146 pessoas a bordo, todas sob "medidas rigorosas de precaução", depois de permanecer ancorado por três dias perto de Cabo Verde. O navio está ligado a três mortes e oito casos identificados de hantavírus — três confirmados e cinco suspeitos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).
A revelação sobre os 30 passageiros que deixaram a embarcação antes do agravamento da crise sanitária amplia o desafio de rastreamento internacional, já que parte dos ocupantes pode ter seguido viagem para diferentes destinos antes da adoção de protocolos mais rígidos.
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Autoridades de saúde da África do Sul detectaram em dois pacientes confirmados a cepa Andes do hantavírus, variante predominante na América Latina e associada, em surtos anteriores, à rara transmissão entre humanos em situações de contato muito próximo.
"É muito diferente da Covid e da gripe", afirmou Maria Van Kerkhove, representante da Organização Mundial da Saúde (OMS).
"Não estamos falando de contato casual a certa distância entre as pessoas, mas sim de contato realmente físico."
Enquanto isso, a Espanha prepara a chegada do navio a Tenerife. Segundo o plano sanitário anunciado, todos a bordo passarão por avaliação médica. Passageiros estrangeiros considerados aptos serão repatriados, e os espanhóis seguirão para quarentena em um hospital militar em Madri.
"Não haverá risco", afirmou Mónica García, ministra da Saúde da Espanha, acrescentando que a operação "evitará contato" entre os ocupantes do navio e moradores das Ilhas Canárias.
Mesmo com a garantia do governo central, a decisão enfrenta resistência regional.
"Não posso permitir que [o barco] entre nas Canárias", declarou Fernando Clavijo, presidente das Canárias.
"Essa decisão não se baseia em nenhum critério técnico e tampouco nos deram informações suficientes."
Com novos detalhes sobre passageiros que deixaram o navio antes do alerta, o foco das autoridades agora se divide entre receber a embarcação em segurança e localizar quem pode ter sido exposto ao vírus fora dela.