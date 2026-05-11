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Vírus Hantavírus: existe a possibilidade de uma pandemia? OMS adverte que situação está sob controle e reforça que episódio 'não é o começo de uma pandemia'

Neste fim de semana foram evacuados 94 passageiros do cruzeiro MV Hondius, e, nesta segunda-feira (11), 22 passageiros restantes seguirão em voo único para a Holanda. A avaliação mais recente da Organização Mundial da Saúde (OMS) advertiu que o avanço do hantavírus deve ser "limitado" se medidas sanitárias forem mantidas. Além disso, o Ministério da Saúde alertou que o surto de hantavírus no cruzeiro não representa risco para o Brasil.

"Não há registro da circulação do genótipo Andes no Brasil, variante relacionada ao episódio raro de transmissão interpessoal registrados na Argentina e no Chile, e que está em circulação no navio. Os casos humanos no Brasil não apresentam transmissão entre pessoas. Até o momento, o país identificou nove genótipos de Orthohantavírus em roedores silvestres, e nenhuma transmissão entre pessoas", diz o Ministério.

Não existe vacina nem tratamento específico contra o hantavírus, infecção geralmente associada ao contato com roedores. No caso do MV Hondius, exames identificaram a cepa Andes — a única variante conhecida com registros de transmissão de pessoa para pessoa em situações de contato muito próximo.

"Até hoje, foram registrados oito casos, incluindo três mortes. Cinco desses oito casos foram confirmados como causados pelo hantavírus, e os outros três são suspeitos", informou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em Genebra.

Como o período de incubação da cepa Andes pode chegar a até seis semanas, "é possível que mais casos sejam relatados", acrescentou.

Os três mortos ligados ao cruzeiro "Que partiu em 1º de abril de Ushuaia, na Argentina, rumo a Cabo Verde" são um casal de holandeses e uma passageira alemã.

Atualmente, há passageiros hospitalizados ou sob vigilância médica nos Países Baixos, Suíça, Alemanha e África do Sul.

'Não é o começo de uma pandemia'

A OMS fez questão de afastar comparações com a covid-19 e reiterou que o risco epidêmico global permanece baixo.

"Não é o começo de uma pandemia", afirmou Maria Van Kerkhove, responsável pela prevenção e preparação para epidemias e pandemias da OMS, na primeira coletiva da agência desde o início da crise.

O diretor de operações de emergência da OMS, Abdi Rahman Mahamud, reforçou que o surto será "limitado se forem implementadas medidas de saúde pública e houver solidariedade entre todos os países".

"A situação está, em nossa opinião, amplamente sob controle", afirmou na noite de quinta-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acrescentando que um "relatório completo" seria divulgado nesta sexta-feira.

Origem do contágio segue indefinida

A origem do foco ainda é desconhecida. Segundo a OMS, o primeiro contágio ocorreu antes mesmo do início da expedição, já que o primeiro passageiro morto, "um holandês de 70 anos", apresentou sintomas em 6 de abril, poucos dias após o embarque.

Ele e a esposa haviam viajado pelo Chile, Uruguai e Argentina antes de entrar no navio. O Ministério da Saúde do Chile afirmou que é improvável que o casal tenha sido infectado em território chileno, já que a passagem pelo país ocorreu "em um período que não corresponde ao de incubação".

Já as autoridades sanitárias argentinas disseram que, "com as informações fornecidas até o momento (...) não é possível confirmar a origem do contágio".

O hantavírus é endêmico em algumas regiões da Argentina, especialmente ao longo da Cordilheira dos Andes, onde vêm sendo registrados cerca de 60 casos anuais nos últimos anos.

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