NAUFRÁGIO Harmonia: Navio de carga naufraga e tripulantes são resgatados com vida Um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) foi instaurado pela Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte (CPRN), local onde a embarcação naufragou

Na noite deste domingo (15), o navio de transporte de carga “Harmonia”, que fazia o trajeto Recife/Fernando de Noronha, naufragou a aproximadamente 50 milhas náuticas (cerca de 90 quilômetros) de Tibau do Sul, município do estado do Rio Grande do Norte. Todos os oito tripulantes foram resgatados com vida, de acordo com o comunicado oficial emitido pela Marinha do Brasil.

Os tripulantes foram resgatados pelo navio mercante (NM) “M.V. Amstel Lion”, que trafegava nas proximidades da posição do naufrágio, e, ainda segundo o comunicado da Marinha, encontram-se em bom estado de saúde.

Um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) foi instaurado pela Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte (CPRN), a fim de apurar as circunstâncias e causas do naufrágio.

A Marinha informou ainda, no comunicado oficial, que "a Salvamar Nordeste permanece em coordenação com o “M.V. Amstel Lion”, a fim de efetuar as gestões necessárias para reconduzir a tripulação do “Harmonia” à terra firme em segurança".

