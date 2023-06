Harry deixa indireta ao irmão, William, criticando sua visão sobre a princesa Diana ser paranoica

A- A+

Em seu depoimento no processo contra o jornal "Daily Mirror", por suposta coleta ilegal de informações, o príncipe Harry deixou indiretas ao irmão, William, ao citar a princesa Diana.

Sem citar nominalmente o irmão, Harry o contradisse ao mencionar a paranoia de sua mãe com relação a questões de invasão de privacidade, segundo confirmou a "Newsweek", que teve acesso à trascrição do relato.

O duque de Sussex acusou o "The Sunday Mirror" de usar táticas ilegais para produzir reportagem sobre uma conversas que o príncipe teve com o rei Charles III, em janeiro de 2003.

O artigo, ainda de acordo com a "Newsweek", continha "detalhes de conversas privadas que tive com meu pai sobre meu futuro, principalmente que eu não queria ir para a Universidade e preferia ingressar no Exército".

Segundo Harry, reportagens desse tipo o fizeram duvidar de pessoas próximas a ele, repetindo o que ocorrera com a princesa Diana.



"Foi muito conflituoso. Só agora, percebendo o que os jornalistas [do Mirror Group] estavam fazendo, e como eles estavam recebendo suas informações, é que posso ver o quanto da minha vida foi desperdiçada nessa paranoia", descreveu a Newsweek sobre a fala de Harry. "Sempre ouvi pessoas se referirem à minha mãe como paranoica, mas ela não era. Ela estava com medo do que realmente estava acontecendo com ela e agora eu sei que eu passei o mesmo".

Em um comunicado divulgado em maio de 2021, enviado à "Newsweek", o príncipe William declarou: "Traz uma tristeza indescritível saber que reportagens contribuíram significativamente para seu medo [de Diana], paranoia e isolamento, que me lembro daqueles últimos anos com ela", disse William.

