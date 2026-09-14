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MONARQUIA Harry e Meghan contestam classificação como "cidadãos comuns" após carta de Charles Fontes próximas ao casal afirmam que os Sussex continuam sendo figuras públicas de projeção internacional, apesar de terem deixado as funções oficiais da Família Real Britânica

O Príncipe Harry e Meghan Markle reagiram à orientação do Rei Charles III sobre o status do casal dentro da Família Real Britânica. Segundo fontes próximas aos Sussex ouvidas pela revista PEOPLE, a comparação feita pelo Palácio entre os dois e “cidadãos comuns” não refletiria a realidade, já que ambos continuam tendo grande exposição pública internacional.

Harry e Meghan deixaram de exercer funções oficiais na monarquia e não representam mais o rei. Ainda assim, pessoas próximas ao casal afirmam que a notoriedade conquistada pelos dois permanece e deve ser considerada principalmente em questões relacionadas à privacidade e à segurança.

“Eles são figuras públicas”, afirmou uma fonte à PEOPLE. De acordo com o relato, o reconhecimento internacional do casal torna pouco realista a possibilidade de que os dois tenham uma rotina completamente anônima.

A discussão começou após uma carta enviada em 7 de setembro pelo Rei Charles, por meio do Lorde Chamberlain, Lorde Benyon. O documento teve como objetivo esclarecer a posição de Harry e Meghan dentro da estrutura da monarquia, em meio ao retorno recente do casal ao Reino Unido.

Na correspondência, Charles afirmou que os Sussex não são mais membros ativos da Família Real e destacou que a condição de independência financeira e a possibilidade de preservarem a privacidade deveriam ser respeitadas. O texto também classificou a posição dos dois como semelhante à de cidadãos comuns com interesses comerciais e filantrópicos.

A declaração ganhou repercussão especialmente por causa do histórico de preocupações de Harry com a segurança de sua família durante estadias no Reino Unido. O príncipe mantém uma disputa judicial relacionada à proteção que recebe no país e defende a necessidade de medidas de segurança adequadas para ele e seus familiares.

A própria carta diferencia o status dos Sussex das questões de segurança. Segundo o documento, assuntos relacionados à segurança operacional devem continuar sendo tratados diretamente com as autoridades policiais responsáveis.

Fontes próximas ao casal afirmam que reconhecer Harry e Meghan como figuras públicas não significa ignorar que eles deixaram as funções oficiais da monarquia. A avaliação é de que a fama internacional dos dois continua tendo impacto sobre a forma como podem circular e preservar a privacidade.

A carta também reforçou que Harry e Meghan não devem utilizar os títulos de Sua Alteza Real, conhecidos pela sigla SAR. Eventuais dúvidas de organizações oficiais ou estatais sobre as cortesias concedidas ao casal, especialmente em situações que envolvam recursos públicos, devem ser encaminhadas ao Palácio de Buckingham.

Documento retoma acordo de 2020

De acordo com fontes ligadas ao Palácio, a correspondência não representa uma mudança nas regras aplicadas a Harry e Meghan. A avaliação é de que o documento apenas reafirma os termos estabelecidos durante a chamada “Cúpula de Sandringham”, em janeiro de 2020, quando foi formalizada a saída dos Sussex das funções oficiais da monarquia.

Segundo informações obtidas pela PEOPLE, Harry e Meghan teriam sido informados sobre a existência da carta apenas cerca de uma hora antes de sua divulgação pública. Um porta-voz do casal afirmou que os dois ficaram “um pouco surpresos” por não terem sido comunicados anteriormente.

Apesar de relatos sobre um possível distanciamento entre Harry e Charles, pai e filho conversaram por telefone desde o retorno do príncipe ao Reino Unido, no mês passado. Os dois, porém, ainda não teriam se encontrado pessoalmente desde que Harry, Meghan e os filhos retornaram ao país.

Uganda desiste dos Jogos Invictus

A repercussão da carta também teve impacto sobre os Jogos Invictus, competição criada por Harry para militares e veteranos feridos ou lesionados.

Um dia após a divulgação do documento, Uganda anunciou que não participaria da próxima edição da competição. O general Muhoozi Kainerugaba, filho do presidente ugandense Yoweri Museveni e chefe das Forças Armadas do país, declarou que Uganda não participaria de atividades que não tivessem a aprovação do rei.

Uma fonte próxima a Harry afirmou à PEOPLE que a decisão estaria diretamente relacionada à orientação divulgada pelo Lorde Chamberlain.

Uganda havia ingressado recentemente na comunidade dos Jogos Invictus e se tornou, em julho de 2026, o 26º e mais novo membro da iniciativa. A competição tem como objetivo ampliar oportunidades de recuperação por meio do esporte para militares feridos e lesionados.

Para uma pessoa próxima ao príncipe, os principais prejudicados pela decisão são os atletas ugandenses que esperavam representar o país na próxima edição dos Jogos.

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