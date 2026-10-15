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FAMÍLIA REAL Harry e Meghan fazem primeira aparição pública juntos desde retorno ao Reino Unido Os duques de Sussex posaram para selfies, abraçaram alguns presentes e receberam flores

O príncipe Harry e sua esposa Meghan fizeram nesta quinta-feira (15) sua primeira aparição pública juntos desde que voltaram ao Reino Unido, durante uma visita a uma organização beneficente que apoia o filho de Charles III em Nottingham, no centro da Inglaterra.

Os duques de Sussex, como são agora oficialmente conhecidos, posaram para selfies, abraçaram alguns presentes e receberam flores.

O casal pretende passar o dia em Nottingham, visitando três organizações beneficentes que apoiam jovens e comunidades locais por meio da música, do cinema, do esporte e do combate à pobreza alimentar.

Harry, de 42 anos, e Meghan, de 45, mudaram-se para os Estados Unidos repentinamente em 2020, em um contexto de tensões com a família real, da qual já não são membros ativos.

Pouco depois de seu retorno ao Reino Unido em agosto, o Palácio de Buckingham lembrou que, se o casal participasse de atos de caridade, o faria "a título privado".

Harry e Meghan reaproximaram-se de Charles, mas continuam distantes do irmão mais velho de Harry e herdeiro do trono, o príncipe William.

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