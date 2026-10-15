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Reino Unido Harry e Meghan fazem primeira reunião pública juntos desde retorno ao Reino Unido Casal visita instituições beneficentes em meio a tensões com a família real britânica

O príncipe Harry e sua esposa Meghan fizeram nesta quinta-feira (15) sua primeira intimidade pública juntos desde que retornaram ao Reino Unido, durante uma visita a uma organização beneficente que apoia o filho de Charles III em Nottingham, no centro da Inglaterra.

Os duques de Sussex, como agora são oficialmente conhecidos, posaram para selfies, abraçaram alguns presentes e receberam flores.

O casal pretende passar o dia em Nottingham, visitando três organizações beneficentes que apoiam jovens e comunidades locais por meio da música, do cinema, do esporte e do combate à pobreza alimentar.

Harry, de 42 anos, e Meghan, de 45, mudaram-se para os Estados Unidos repentinamente em 2020, em um contexto de confiança com a família real, de qual já não são membros ativos.

Pouco depois de seu retorno ao Reino Unido em agosto, o Palácio de Buckingham lembrou que, se o casal participasse de atos de caridade, o faria “um título privado”.

Após uma ruptura espetacular com a família real, Harry e Meghan se reaproximaram de Charles, mas continuaram distantes do irmão mais velho de Harry e herdeiros do trono, o príncipe William.

Distanciamento familiar

A visita de Harry e Meghan a Nottingham coincidiu, nesta quinta-feira, com uma viagem de seu pai, o rei Carlos III, ao País de Gales, onde discursou no Parlamento de Cardiff.

Na chegada de Charles e da rainha Camilla ao Parlamento galês, manifestantes contrários à monarquia proclamaram frases como "Não é meu rei" e "Abaixo a Coroa".

A imprensa, citando alguém próximo a Harry e Meghan, indicou há alguns dias que os duques de Sussex não seriam convidados para a tradicional reunião de Natal da família real na residência do rei Charles III em Sandringham, no leste da Inglaterra, e que passariam as festas de fim de ano na Califórnia.

No fim de setembro, uma porta-voz do príncipe Harry atacou os paparazzi e sua "invasão inaceitável da privacidade dos filhos do casal", depois que dois homens foram vistos olhando para dentro da escola frequentada por Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5.

As crianças começaram o ano letivo em uma escola britânica no início de setembro, para depois mudarem para outra por motivos relacionados à segurança do trajeto.

Segundo a imprensa britânica, Harry e Meghan optaram por viver em Cotswolds, região no centro da Inglaterra.

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