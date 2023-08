A- A+

MUNDO Havaí: com 67 mortes confirmadas, incêndios florestais já são o pior desastre natural do estado A nova cifra supera o número de mortos em um tsunami em Hilo, em 1960

O número de mortos no incêndio florestal que devastou uma cidade no Havaí subiu para 67 nesta sexta-feira (11), informaram as autoridades do arquipélago dos Estados Unidos. Com a nova cifra, este já é o desastre natural mais mortal da História do Havaí desde que se tornou um estado em 1959, superando o número de mortos em um tsunami em Hilo, em maio de 1960.

"À medida que os esforços de combate a incêndios continuam, mais 12 mortes foram confirmadas até as 13h de hoje [horário local] em meio ao incêndio ativo de Lahaina [cidade histórica muito afetada pelas chamas]", disse o condado de Maui em nota. "Isso eleva o número de mortos para 67 pessoas", acrescentou. A cifra, no entanto, ainda pode aumentar, já que as buscas não contemplaram o interior de prédios destruídos.

Ao menos mil pessoas ainda estão desaparecidas, e o governador Josh Green disse, nesta sexta-feira, "não saber" se estariam vivas. Em entrevista à imprensa local, ele esclareceu que não é possível afirmar que todos os desaparecidos morreram, mas acrescentou que "não há energia, internet, telefone ou rádio", o que dificulta a comunicação.

Milhares de moradores e turistas foram retirados, e o Exército americano conduz os esforços de busca. As estradas permanecem fechadas em Maui e na ilha do Havaí, e o número de mortos pode aumentar à medida que as equipes de resgate viajam para as partes do estado que foram bloqueadas pelo incêndio.



Os incêndios florestais começaram em Mauí e na Ilha Havaí na terça-feira, mas foram intensificados por uma combinação de baixa umidade e fortes ventos trazidos pelo Furacão Dora. De acordo com a imprensa local, ainda não se sabe o que provocou o início do fogo, mas o agravamento do clima seco nas últimas semanas contribuiu.

Tsunami em Hilo

O tsunami que atingiu Hilo foi um desastre natural que resultou na perda de 61 vidas, sendo, até então, o mais grave desde que o Havaí se tornou um estado americano, mas não foi o pior na História da ilha. Um evento de maior escala ocorreu em 1º de abril de 1946, quando um terremoto submarino de magnitude 7,8 na região das Ilhas Aleutas, no Alasca, gerou uma série de ondas de tsunami que viajaram pelo Oceano Pacífico.

As ondas atingiram a costa leste do Havaí, causando uma destruição avassaladora em Hilo e outras áreas costeiras, com algumas delas atingindo até 14 metros. A cidade de Hilo foi especialmente afetada devido à sua localização geográfica e à topografia costeira, que permitiu que as ondas adentrassem profundamente a terra. Dados oficiais contabilizaram a morte de 158 pessoas neste evento.

