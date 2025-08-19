Ter, 19 de Agosto

ESTADOS UNIDOS

Haverá alguma forma de segurança com a Ucrânia, mas não pode ser a Otan, afirma Trump

Ao ser questionado sobre possíveis garantias de segurança dos EUA, Trump disse que elas possivelmente serão por via aérea

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a Ucrânia não será parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas que haverá alguma forma de segurança para o país. A declaração foi dada em entrevista para a Fox News nesta terça-feira (19).

"Haverá alguma forma de segurança com a Ucrânia, mas não pode ser a Otan", disse.

Ao ser questionado sobre possíveis garantias de segurança dos EUA, Trump disse que elas possivelmente serão por via aérea.

O presidente americano ainda ressaltou a possibilidade de seu homólogo russo, Vladimir Putin, não querer fazer um acordo para encerrar o conflito com a Ucrânia e mencionou que "parte do problema" é a falta de comunicação do Kremlin com a Europa.

"Não liguei para Putin na frente de líderes europeus ontem (segunda-feira, 18), ele atendeu o telefonema de maneira alegre. Ele também me disse que ficou sem comunicação com a Casa Branca por muito tempo", afirmou. "A Rússia é uma nação militar poderosa", acrescentou.

Segundo Trump, os líderes mundiais voltaram a respeitar os EUA.

