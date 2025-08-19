Haverá alguma forma de segurança com a Ucrânia, mas não pode ser a Otan, afirma Trump

A- A+

ESTADOS UNIDOS

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a Ucrânia não será parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas que haverá alguma forma de segurança para o país. A declaração foi dada em entrevista para a Fox News nesta terça-feira (19).

"Haverá alguma forma de segurança com a Ucrânia, mas não pode ser a Otan", disse.

Ao ser questionado sobre possíveis garantias de segurança dos EUA, Trump disse que elas possivelmente serão por via aérea.

O presidente americano ainda ressaltou a possibilidade de seu homólogo russo, Vladimir Putin, não querer fazer um acordo para encerrar o conflito com a Ucrânia e mencionou que "parte do problema" é a falta de comunicação do Kremlin com a Europa.

"Não liguei para Putin na frente de líderes europeus ontem (segunda-feira, 18), ele atendeu o telefonema de maneira alegre. Ele também me disse que ficou sem comunicação com a Casa Branca por muito tempo", afirmou. "A Rússia é uma nação militar poderosa", acrescentou.

Segundo Trump, os líderes mundiais voltaram a respeitar os EUA.

